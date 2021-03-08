Avrupa'nın en büyük gipe iplik tesisinin temeli Erbaa'da atıldı
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Avrupa'nın en büyük gipe iplik tesisinin temeli Erbaa'da atıldı

08.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:30
Avrupa'nın en büyük gipe iplik tesisinin temeli Erbaa'da atıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından açıklanan "Anadolu Kalkınma Politikası" kapsamında, Erbaa'da, 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesi ve yıllık 4 bin ton rekor üretimi ile Avrupa'nın en büyük gipe iplik tesisinin temeli törenle atıldı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından açıklanan "Anadolu Kalkınma Politikası" kapsamında, Erbaa'da, 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesi ve yıllık 4 bin ton rekor üretimi ile Avrupa'nın en büyük gipe iplik tesisinin temeli törenle atıldı.

ASKON açıklamasında görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Dernek tarafından başlatılan Anadolu Kalkınma Politikası kapsamında Anadolu'ya yatırım zincirinin ilk halkasının Tokat'ın Erbaa ilçesine yapılan yatırımla atıldığını ifade etti.

Dernek olarak bir süredir Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacağına inandıkları bir hedeflerinin olduğunu aktaran Aydın, "Bu hedefimizin adı da, 'Anadolu Kalkınma Politikasıdır'. Hedefimiz Türkiye'nin 81 vilayetinde sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın Türkiye'nin her vilayetine yayılması, ülkemizin her vilayetinin çalışan bir şehir haline dönüştürülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yeni kalkınma modelinde önceliğin, göçü durdurmak ve tersine göçü sağlamak olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu da ancak sanayide kalkınma ile olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli üçgeni dolmuş ve doygunluğunu tamamlamıştır. Dönem 20 milyonun çalışıp ürettiği ile kalkınmasını yürüten bir ülke değil, 81 milyonun katkısı ile büyüyen bir ülke olma dönemidir." açıklamasını yaptı.

Faizlerin son derece yüksek olduğu, dövizin zirve yaptığı pandemi ortamında, parasını faize, dövize ve altına yatırmayarak, yatırımı ve istihdamı tercih eden 10 firmayı tebrik eden Aydın, "Bu girişimcilik ruhunuz aynı zamanda sizlerin ne derece vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğunuzun da ayrıca bir göstergesidir. Anadoluluk ruhu zor dönemde kolayı tercih etmeyi değil, taşın altına elimizi koymayı gerektirir. Umarım sizin bu girişimci ruhunuz nice iş insanlarımıza da örnek bir davranış olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, temeli atılan tesisin ülke ihracatına 50 milyon dolarlık katkı sağlayacak bir proje olduğunu ve Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikası olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Açıklamada verilen bilgiye göre, tesis ilk etapta 10 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. Proje tam kapasiteye ulaştığında büyük bir Ar-Ge merkezi ile birlikte 30 bin metrekare alanda faaliyette bulunacak ve yıllık 4 bin ton rekor üretim gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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