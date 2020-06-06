Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı kapılarını yeniden açtı Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı kapılarını yeniden açtı Vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını Ormanya'da çıkartıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı kapılarını yeniden açtı

Vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını Ormanya'da çıkartıyor

KOCAELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı. 70'ten fazla hayvan türünün bulunduğu parka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kocaeli büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin dönüm alana kurulan ve içerisinde yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, çocuk hayvanat bahçesi ve 70'ten fazla hayvan türünü barından Ormanya Doğal Yaşam Parkı kapılarını tekrar açtı. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, korona virüs nedeni ile bir süre önce kapılarını kapattı. Normalleşme süreci adımlarının atılması ile doğal yaşam parkı kapılarını tekrardan ziyaretçilerine açtı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bulan vatandaşlar da doğal yaşam parkına akın etti. Vatandaşlar hayvanat bahçesini gezip, parkurlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarttı.

"Sadece Kocaeli'de değil, diğer şehirlerden de insanların severek geldiği bir yer"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da parkı ziyaret ederek gölette balık tuttu. Korona virüse karşı önlemler alarak parkı tekrar hizmete açtıklarını söyleyen Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte kontrollü olarak kısıtlamaları gevşetilecek. Halkımızın daha dikkatli bir şekilde normal hayata geçişlerini yöneteceğiz. İnsanlarımızın merakla bekledikleri, çocuklarımızın görmek için can attığı yer Ormanya'ydı. Ormanya Türkiye'de hayvanların serbest olduğu insanların kafeste olduğu tek doğal yaşam alanı. Örnek bir yaşam alanı. Bu anlamda Türkiye'ye ve dünyadaki emsallerine örnek olacak bir projemiz. Sadece Kocaeli'de değil, diğer şehirlerden de insanların severek geldiği bir yer" dedi.

Kaynak: İHA