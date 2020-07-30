Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı doldu taştı, besiciler hayvanlarını satacak yer bulamadı Erzurum'da Arife günü Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı yaşanan yoğunluk nedeniyle doldu taştı.

Erzurum'da Arife günü Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı yaşanan yoğunluk nedeniyle doldu taştı. Bazı besiciler Pazar alanında hayvanlarını satacak yer bulamadı.

Erzurum'da Kurban Bayramı'na bir gün kala yoğunluğun yaşandığı canlı hayvan pazarına, sabahın erken saatlerinde gelen ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar, ellerindeki hayvanları bitirmeye çalışan satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı.

Öte yandan oluşan kalabalık nedeniyle dolup taşan canlı hayvan pazarında bazı besiciler hayvanlarını satacak yer bulamadı. Besiciler hayvanlarını satabilmek için çevrede bulunan otlaklarda kendilerine yer aradı.

Arife günü kurban satışlarının yükseldiğini ve alıcılara yetişemediklerini belirten besiciler, "Bugün arife günü olduğu için işlerimiz çok yoğun. Geçen seneye oranla Kurban satışlarımız çok yüksek. 8 kişi çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Bu kadar güzel bir projeyi Erzurum'a kazandırdığı için ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. Burada her türlü imkanımız var" dedi.

Yoğunluk nedeniyle pazarda yer bulamadıklarını ve hayvanlarını çevredeki otluk alana çıkarttıklarını söyleyen besiciler, "Arife gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle Avrupa'nın en büyük hayvan pazarında yer kalmadı. İçeride kendimize yer bulamadığımız için hayvanlarımızla çevredeki otlak alana çıktık" ifadelerini kullandı.

Yoğunluk yaşanan 5 bin hayvan kapasiteli Doğu Anadolu Hayvan Pazarında yer kalmazken, alıcılar ve satıcıların kol yoran sopalı kurban pazarlıkları ise devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA