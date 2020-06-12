Avrupa'nın en büyük buzulu İzlanda'da: Vatnajökull İzlanda'daki Vatnajökull buzulu muazzam. Doğudan batıya 143 kilometre, kuzeyden güneye 98 kilometre boyunca uzanıyor.

İzlanda'daki Vatnajökull buzulu muazzam. Doğudan batıya 143 kilometre, kuzeyden güneye 98 kilometre boyunca uzanıyor. 3000 kilometreküp saf buz içeriyor. En etkileyicisi bu buzul üzerinde bir yürüyüş yapıp çok sayıda buz mağaralarından birini ziyaret etmek.