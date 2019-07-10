Avrupa'nın en büyük akvaryumunda çıkan yangın korkuttu

TURİSTLERİN uğrak yerlerinden olan akvaryum yangının ardından tahliye edildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki yollar kapatıldı. Oceanografic, tarafından yapılan açıklamada yangının yaklaşık 20 dakika sonra söndürüldüğü belirtildi.

45 BİNDEN FAZLA DENİZ HAYVANI VAR

İtfaiye sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve deniz hayvanlarının zarar görmediği belirtildi. Valensiya'da 2003 yılında açılan akvaryum, 500'den fazla farklı türden 45 binden fazla deniz hayvanına ev sahipliği yapıyor. Akvaryumun toplam su deposu hacmi ise 42 milyon litre.