Avrupa'nın Doğal Gaz Endişesi

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda yaptırımları vurguluyor ve bunun önemli ayağı Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmek. Böyle bir ihtimal Avrupa'yı endişelendiriyor. Amerika başta olmak üzere Batılı ülkeler böyle bir açığın nasıl kapatılabileceği üzerinde çalışıyor

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