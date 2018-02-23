Avrupa'nın Devleri, Galatasaray'ın Genç Yıldızı Gary Rodrigues'i İzlemeye Geliyor
Galatasaray formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues'i Avrupa'nın dev kulüpleri Sevilla, Lyon, Newcastle United ve Fiorentina izlemeye gelecek.
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Rodrigues için Sevilla, Lyon, Newcastle United ve Fiorentina devreye girdi. Avrupa'nın dört büyük liginden de ilgi toplayan Rodrigues, Bursaspor maçında yakın markaja alınacak.
21 MAÇTA 4 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Bu dört kulübün, bugün oynanacak olan Bursaspor maçında Rodrigues'i izleyeceği ifade edilirken yıldız oyuncunun taliplerinin fazla olması, bonservisinin de yükselme ihtimalini güçlendiriyor.
PAOK'tan 3,5 milyon euroya transfer edilen Rodrigues bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.
YORUMLAR (13)
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Türkiyenin Avrupa da en büyük ve başarılı takımı Gs dir Gelipte Gs ye göre onlar Dev demeye hakkın yok biraderCevap Yaz 17 2 Yayından KaldırMAN KAFALI : dev mi?güldürmeyin adamı?sorunda tam olarak bu. çözüm aynanı degiştir vede gözlügünü çıkar normal hayata dönersin bu reçeteyide her yerde bulamazsın kıyak anladın.Yayından KaldırALİ: hadi ya en başarılımı en başarılı beşiktaş avrupada topladığı puanları hesapla cahil1 25 Yayından Kaldır
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pujhahsha zuhahaja kebabci selo mu????????Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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ben besiktasliyim ama iyi cocuk bu rodrigesCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır