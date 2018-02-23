Avrupa'nın Devleri, Galatasaray'ın Genç Yıldızı Gary Rodrigues'i İzlemeye Geliyor

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Rodrigues için Sevilla, Lyon, Newcastle United ve Fiorentina devreye girdi. Avrupa'nın dört büyük liginden de ilgi toplayan Rodrigues, Bursaspor maçında yakın markaja alınacak.

21 MAÇTA 4 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Bu dört kulübün, bugün oynanacak olan Bursaspor maçında Rodrigues'i izleyeceği ifade edilirken yıldız oyuncunun taliplerinin fazla olması, bonservisinin de yükselme ihtimalini güçlendiriyor.

PAOK'tan 3,5 milyon euroya transfer edilen Rodrigues bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.