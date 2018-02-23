AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Avrupa'nın Devleri, Galatasaray'ın Genç Yıldızı Gary Rodrigues'i İzlemeye Geliyor

Galatasaray formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues'i Avrupa'nın dev kulüpleri Sevilla, Lyon, Newcastle United ve Fiorentina izlemeye gelecek.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Rodrigues için Sevilla, Lyon, Newcastle United ve Fiorentina devreye girdi. Avrupa'nın dört büyük liginden de ilgi toplayan Rodrigues, Bursaspor maçında yakın markaja alınacak.

21 MAÇTA 4 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Bu dört kulübün, bugün oynanacak olan Bursaspor maçında Rodrigues'i izleyeceği ifade edilirken yıldız oyuncunun taliplerinin fazla olması, bonservisinin de yükselme ihtimalini güçlendiriyor.

PAOK'tan 3,5 milyon euroya transfer edilen Rodrigues bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

  • SOYLU:
    Türkiyenin Avrupa da en büyük ve başarılı takımı Gs dir Gelipte Gs ye göre onlar Dev demeye hakkın yok birader
    Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
    MAN KAFALI : dev mi?güldürmeyin adamı?sorunda tam olarak bu. çözüm aynanı degiştir vede gözlügünü çıkar normal hayata dönersin bu reçeteyide her yerde bulamazsın kıyak anladın.
    Yayından Kaldır
    ALİ: hadi ya en başarılımı en başarılı beşiktaş avrupada topladığı puanları hesapla cahil
    1 25 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.