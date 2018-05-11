Avrupa'nın Dev Kulüpleri Cengiz Ünder'e Talip Oldu, Roma'dan Olumsuz Yanıt Geldi

KRAL:

onlar zaten doğuştan Tanrı tarafından asil olarak yaratılmışlardır.ne hırsızlık ne fırsatçılık ne birbirini dolandırmak ne terör nede birbirlerini katletmek günümüzde onların kitabında yoktur ilimde bilimde insanlıkta en önderlerdir. din imam cennet cehennem satarak insanları asla dolandırmazlar.