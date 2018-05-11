Avrupa'nın Dev Kulüpleri Cengiz Ünder'e Talip Oldu, Roma'dan Olumsuz Yanıt Geldi
Milli yıldız Cengiz Ünder'e Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmund talip oldu fakat İtalyan kulübü Roma bu tekliflere olumsuz yanıt verdi.
Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için Avrupa'dan 3 kulüp devreye girdi.
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Cengiz Ünder, Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çaldı.
MONCHI'DEN OLUMSUZ YANIT
Haberde; Monchi'nin Cengiz Ünder'in yeni menajeri Fai Ramadani ile görüştüğü ve Cengiz'in satılık olmadığını ilettiği belirtildi.
Serie A'da 3. sırada bulunan Roma'nın Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Cengiz Ünder'in attığı gollerin kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.
Başakşehir'den Roma'ya sezon başında transfer olan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 31 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
YORUMLAR (10)
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SEVİM KOŞŞŞŞŞ FENERE VURDULARCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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La yobazlar bu gün çıplak kadın resmi Yok hep futbol falan siz bu gün sıkılırsınız.Çamur atacak birşey bulmanız lazım.Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırKRAL: onlar zaten doğuştan Tanrı tarafından asil olarak yaratılmışlardır.ne hırsızlık ne fırsatçılık ne birbirini dolandırmak ne terör nede birbirlerini katletmek günümüzde onların kitabında yoktur ilimde bilimde insanlıkta en önderlerdir. din imam cennet cehennem satarak insanları asla dolandırmazlar.1 1 Yayından KaldırZRAPORU: fırsatçılık yapmayın zam yapmayın doğru olun dürüst olun ahlaklı olun diye her gün beş vakit ezanda okunmaz orda.1 1 Yayından KaldırXYZ: nedense ataist İSVEC Te oniki ay fırsatçılık ve yolsuzluk asla olmazTüm 10 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır