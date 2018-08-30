Avrupa'nın Deaş'ı Aşırı Sağdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hollanda'da aşırı sağcı milletvekili Wilders peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında bir karikatür yarışması düzenledi. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna yanıt veren Çelik, şöyle dedi:

"Bu kişi şu anda son koalisyonun dışında ikinci parti duruma geldi. Birinci sınıf bir ırkçıdır, hakikaten faşist kelimesini hak eden birisidir. Hz. Peygambere haddini aşarak hakaret etmeye çalışan, çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Hollanda hükümeti, bu şahsın yürüttüğü kampanyanın doğru olmadığını, kendilerini bağlamadığını ve buna karşı olduğunu söylüyorlar. Ama şunu ekliyorlar, 'Düşünce özgürlüğü çerçevesinde de yapabileceğimiz çok bir şey yok' diyorlar."

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE HAKSIZLIK

Bu kavramın daha çok tartışılması gerektiğini ifade eden Çelik, milyonlarca insanın ortak ve en yüksek değerlerden birine bu kadar sistematik ve hoyratça saldırılmasının, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilmesinin, aslında düşünce özgürlüğüne yapılan en büyük haksızlık olduğu görüşünü savundu. Çelik, şöyle devam etti:

"Örneğin şu Wilders denilen şahsiyet, DEAŞ'ı öven, DEAŞ'ın yaptığı mücadelenin bir hak mücadelesi olduğunu anlatan, baştan aşağı haksız ve hukuksuz bir kampanya başlatsaydı, DEAŞ'ın propagandasını yapan bir üslup geliştirip, bununla ilgili sergiler açsaydı, bununla ilgili organizasyonlar yapsaydı, o zaman hukuk devreye girecekti, o zaman düşünce özgürlüğünden bahsetmeyeceklerdi. Biz bunu Avrupa'nın pek çok yerinde görüyoruz. Türkiye'ye dönük olarak bir DEAŞ saldırısı olduğu zaman, insanlarımızı kaybettiğimiz zaman, Avrupa'da, Türkiye'de dayanışma için çeşitli kamu binalarına Türk bayrağı yansıtıldı. Ama daha acımasız saldırılar PKK tarafından gerçekleştirildiğinde, yine insanlarımızı kaybettiğimizde bu şekildeki gibi bir dayanışmayı görmedik. Avrupa'daki binalara Türk bayrağının yansıtılması gibi bir tavır ve tutum görmedik. Demek ki burada bir çifte standart var. Peygamberimiz Hz. İsa, Hz. Musa, hepsi peygamberlerimiz. Biz onlara saygının, hürmetin her alanda konulmasını düşünüyoruz."

Geçmiş yıllarda Müslümanların Avrupa'da yaptıklarıyla çok iyi dersler verdiğini anımsatan Çelik, "Hz. Peygambere karşı bir yakışıksız tavır alındığında, Müslümanlar tuttular Hz. İsa'ya dua törenleri düzenlediler. Bu, herkesin dikkat etmesi gereken temel bir değerdir" dedi.

AKDİR VE NOT ETTİK

Hollanda hükümetinin Wilders'ın yaptığını 'yakışıksız' bulmasını takdir ve not ettiğini vurgulayan Çelik, "Dediğim gibi bunun düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi, bu derece hoyrat ve acımasız bir saldırının, bu derece provokatif bir saldırının bu şekilde değerlendirilmesi, bu ırkçı kafaların, bu faşist kafaların Avrupa'da daha çok yer bulmasına, siyasette bu derece ikinci parti durumuna gelmelerine ya da koalisyon ortağı haline gelmelerine yol açıyor" diye konuştu. Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu unutmasınlar, Avrupa'nın DEAŞ'ı bu aşırı sağdır. Avrupa bağlamında düşündüğünüzde bu Wilders gibi ırkçıların, faşistlerin DEAŞ liderlerinden bir farkı yoktur. Dolayısıyla DEAŞ'a karşı hangi tedbiri alıyorlarsa bu ırkçılara karşı da o tedbiri almaları lazım. Bunun düşünce hürriyeti bağlamında değerlendirilecek bir tarafı yok."