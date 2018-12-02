Avrupa'nın çiçeği Antalya'dan

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz:

"Avrupa ülkelerine 60-65 milyon dal çiçek ihracatımız olacak, rakamsal değeri 8-10 milyon dolar"

"Christmas sektörde yüzleri güldürecek"

Sektör 2018 yılında yüzde 30'luk bir büyüme gösterdi"

ANTALYA - Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz yılbaşı kutlamaları kapsamında 60-65 milyon kesme çiçek ihraç edecekleri 65 ülkeden, 8-10 milyon dolar arasında bir gelir beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin kesme çiçek üretim üssü Antalya'dan, Hristiyanların kutsal bayramı Christmas ve yılbaşı kutlamaları için Avrupa ülkelerine çiçek gönderilmeye başlandı. Noel ve yılbaşı süreci dolayısıyla hummalı bir çalışma içine girmeye başlayan sektör ürettiği kesme çiçekleri başta Hollanda, İngiltere ve Özbekistan olmak üzere dünyanın 65 ülkesine ihraç ediliyor. 60-65 milyon dal çiçek ihracatından, 8-10 milyon dolar gelir bekleniyor.

İsmail Yılmaz, süs bitkileri sektörünün her yıl üretimi gelişen ve buna paralel olarak da ihracatı artan bir sektör olduğunun altını çizdi.

2018 yılında sezonu yüzde 30'luk bir büyüme ile kapatacaklarını kaydeden Yılmaz, sektör için kritik bir rakam olan 100 milyon doları aralık ayı içinde geçeceklerini belirtti.

Hedeflerinin 125 milyon dolarlık bir ihracat olduğunu aktaran İsmail Yılmaz, "Bu rakamı yakalayamasak bile yaklaşacağımızı öngörüyorum." dedi.

Sektörün daha kesme çiçek ağırlıklı işlediğinin altını çizen Yılmaz,"Dış mekan üretimiz de var ama malasef çok düşük seviyede ihracatımız var. Bu alanda faaliyet gösteren arkadaşlarımızı ihracata çekmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak önümüzdeki yıl ihracat rakamlarını daha yukarı çekeceğiz."diye konuştu.

"60-65 milyon dal"

Chrismas'ın sektörün en önemli dönemlerinden olduğunu dile getiren Yılmaz," Hazırlıklarımız yaptık. 60-65 milyon dal çiçek ihracatımız olacak Avrupa ülkelerine. Rakamsal değeri 8-10 milyon doları civarında olacak. Christmas sektörde yüzlerini güldürecek."diye konuştu.

"Kırmızı renkli karanfil"

Bu dönemde en çok ağırlıklı kırmızı renk olmak üzere beyaz,mor,bordonun talep edilen renkler olduğunu kaydeden İsmail Yılmaz,"Kırmızı satışların yüzde 50'sini teşkil ediyor. Karanfilin üretimi kolay. Diğer çeşitlerde zahmetli ve yüksek yatırım gerekiyor. Arazi sorunu var Eğer bu sorunu aşabilirsek,ihracatı çeşitlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İhracatı geliştirme hedefi"

Antalya'nın kesme çiçek ihracatının lokomotifi pozisyonunda olduğunu vurgulayan Yılmaz,"60 milyon dolarını Antalya'dan gönderiyoruz. Bize en yakın il Balıkesir ,İzmir,Adana ve Yalova'dan yoğun ihracatımız oluyor. Kesme çiçek dışında, biz dış mekan ürünlerini de bu alana çekebilirsek, Türkiye'nin bir çok iline ihracatı yaymış olacağız."dedi.

"Ülke geneli 30 bin çalışan"

Antalya'da yaklaşık 6 bin dönümlük alanda karanfil üretimi olduğunu kaydeden Yılmaz,"İç pazara yönelik üretimde var. 10 binin üzerinde Antalya'da ülke geneli ise 30 bin çalışan var. 300 bin kişiye imkan sağlıyoruz. Sektörden kaçış yok yeni gelenler var. Arkadaşlarımız kazandıklarını hem üretime yönelik yatırım yapıyor. Sektörümüz önü açık ama küçük dokunuşlara ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, 2018 yılındaki yüzde 30'luk büyümeyi, yeni yılda da üzerine ekleyerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.