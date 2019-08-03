AVRUPA'NIN 3 BÜYÜK KUPASI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin kupası ile geçen yıl Liverpool'un kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası ve Chelsea kazandığı UEFA Kupası, İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde Dış Hatlar Terminali'nde 13 Ağustos'a kadar sergilenecek olan 3 kupa, yerli ve yabancı yolcuların ilgi odağı oldu.Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali kapsamında Türkiye'ye getirilen Süper Kupa ile birlikte, Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Avrupa Ligi Kupası bugün İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sergilenmeye başladı. Terminalin tam ortasında yer alan 'İstanbul' yazısının önünde sergilenen Avrupa'nın en büyük üç kupasına, hem yolcular hem personel yoğun ilgi gösterdi. Özellikle yerli ve yabancı sporseverler, kupalarla birlikte fotoğraf çektirebilmek için yarıştı.Mustafa Denizli'nin İran'da çalıştırdığı Traktor Sazi takımının taraftarı olan İranlı Mehdi Gassapur adlı yolcu, "Tebriz'den İstanbul'a geldik. Şimdi dönüyoruz. Burada bu kupaları gördük çok mutlu olduk. İnşallah bu kupaları Galatasaray alsın. 14 Ağustos'taki finalde Liverpool'u favori olarak görüyorum" diye konuştu.Tatil için geldiği memleketi Malatya'dan Almanya'ya dönen Muhammet Bağ, Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunu geçtiği için çok mutlu olduğunu kupada gruplara kalacakları temennisinde bulundu. Kupalarla hatıra fotoğrafı da çektiren Bağ, "İnşallah bir gün Malatyaspor da nasip olur. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılma imkanı olur. 14 Ağustos'ta favorim Chealsea, 2-0 yeneceğini düşünüyorum" dedi.Öte yandan 3 kupanın finalden önceki gün olan 13 Ağustos tarihine kadar İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek. Bu sürede kupaların başında TFF yetkilileri ile birlikte 24 saat boyunca güvenlik görevlileri olacak.

Görüntü dökümü:

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-3 kupanın görüntüsü

-Kupalarla resim çektiren yolcular

-Yolcuların yoğun ilgisi

-İranlı bir sporsever

-Traktor Sazi takımının bayrağı ile resim çektirmesi

-İranlı Mehdi ile röp

-Diğer yolcularla röp

-Kupaları başında bekleyen güvenlik

-Genel ve detaylmar

Kaynak: DHA

- İstanbul