Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının hazan renklerine bürünmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

KARABÜK (İHA) - Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının hazan renklerine bürünmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşü ile vatandaşlara görsel şölen sunuyor. İlkbahar ve Yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen ve sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğu eşsiz bir görüntü oluşturan Yenice ormanları, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez bölgesi oldu. Kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapan ormanda endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olmasıyla en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluşturuyor. Suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar, tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri olan Yenice ormanlarında kartpostallık görüntüler

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı

 Son dakika! Türkiye'de 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi öldü

Son dakika! Türkiye'de 23 bin 852 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title