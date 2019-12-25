Avrupa ne kadar yalnız? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılıyor?
Avrupalıların yaklaşık yüzde 7'si kendini yalnız hissediyor. Bu veri 4 yıl önce yapılan bir araştırmadan. Yalnızlık sorunu ile ilgili çalışma ve kampanya yürütenler, farkındalık yaratılmadığı ve harekete geçilmediği sürece insanların giderek daha da yalnızlaşacağına dikkat çekiyor.
25.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:40
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, evinin koridorunda yatan bir kadının 10 yıl önce öldüğünden kimsenin haberi yoktu.
Kapı arkasında biriken mektupları fark eden bir görevlinin polisi aramasıyla, 74 yaşındaki kadının yıllar önce hayata gözlerini yumduğu ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com