Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret...
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Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret...

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:17
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i ziyaret...

Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'i ziyaret etti.


TSK'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters, 30 Ocak 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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