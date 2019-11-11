Avrupa 'Mütareke Günü'nü anıyor: I. Dünya Savaşı neden yaşandı?
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Avrupa 'Mütareke Günü'nü anıyor: I. Dünya Savaşı neden yaşandı?

Avrupa Pazartesi günü Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu getiren mütarekenin (Armistice Day) 101. yıl dönümünü anıyor. Birçok ülkede resmi tatil olan bugünde askeri ve sivil seromoniler düzenleniyor. Günümüze dahi etkileri devam eden Birinci Dünya Savaşı neden yaşandı?

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46
Avrupa 'Mütareke Günü'nü anıyor: I. Dünya Savaşı neden yaşandı?

, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu getiren mütarekenin (Armistice Day) 101. yıl dönümünü anıyor. Birçok ülkede resmi tatil olan bugünde askeri ve sivil seromoniler düzenleniyor.


Bu seromonilerin en büyüklerinden biri Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Zafer Takı'nın altında gerçekleştiriliyor. Yakılan bir ateş savaşta ölen isimsiz Fransız askerlerini temsil ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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