Avrupa Müslüman Forumu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Avrupa Müslüman Forumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Bu tür eylemler, Amerikan makamlarının kilit NATO ortağı Türkiye Cumhuriyeti ile olan zor ilişkilerine yalnızca ek bir uyumsuzluk ekliyor ve Türk ve İslam dünyasında ABD imajına...

Avrupa Müslüman Forumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Bu tür eylemler, Amerikan makamlarının kilit NATO ortağı Türkiye Cumhuriyeti ile olan zor ilişkilerine yalnızca ek bir uyumsuzluk ekliyor ve Türk ve İslam dünyasında ABD imajına zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Müslüman Forumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin, yeni ABD yönetiminin büyük bir hatası olduğu belirtilerek, bu tür adımların, Ermenistan ile, Müslüman komşuları Türkiye ve Azerbaycan arasında bir barış sürecinin kurulmasına katkı sağlamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bay Biden'ın aceleci ve eğilimli kararı, tüm tarafların bir asır önceki tartışmalı ve belirsiz olayları yapıcı bir şekilde görüş girişimlerine zarar veriyor." ifadesine yer verildi.

Avrupa Müslüman Forumu'nun, Güney Kafkasya'nın jeopolitik manzarasını karmaşıklaştıran, 20. yüzyılın başlarının tarihinin dramatik sayfalarında birçok spekülasyonun yeniden ortaya çıkmasından üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın böylesine kışkırtıcı bir durumdan parlak şekilde çıkacak kadar bilgeliğe sahip olacağının umuyoruz. Karabağ sorununun nihai çözümü sürecinde, resmi Bakü ve Erivan'ın, her iki halkın refahı için karşılıklı ortaklık ve barış içinde bir arada yaşama formülü üzerinde anlaşabileceklerini umuyoruz."

Açıklamada ayrıca, "Bu tür eylemler, Amerikan makamlarının kilit NATO ortağı Türkiye Cumhuriyeti ile olan zor ilişkilerine yalnızca ek bir uyumsuzluk ekliyor ve Türk ve İslam dünyasında ABD imajına zarar veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci