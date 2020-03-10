"Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemi virüs için almış olsaydı..." Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki; korona virüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen 'OGM'nin En'leri Ödül Töreni'ne katıldı. Orman Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programa Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Köy işleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Programa ayrıca 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında ağaç sularken çekilen fotoğrafıyla akıllarda kalan Minik Aylis Alpöz de katıldı.

"DÜNYADA YAŞAYAN HER BİR İNSAN İÇİN BİR FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin orman varlığını artırabilen nadir bir ülkelerden olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüz sadece ağaç dikmiyor. Uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları da yapıyoruz. Özellikle, gelir getirici türleri kullanarak yapılan ağaçlandırmalarla da yöre halkının ekonomisine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.Tabi bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz.2023 yılı hedefimiz;orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkararak, yüzde 30 olan dünya ortalamasına ulaşmak. Yine 2023 yılı sonuna kadar da, toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ODUN ÜRETİM MİKTARINI, 2023 YILI İÇİN 37 MİLYON 840 BİN METREKÜPE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geleceğe Nefes Kampanyasının içeriğinin 12 milyon ilköğrenim öğrencisi ile zenginleştirileceğini bildiren Pakdemirli, "Geleceğe Nefes Seferberliği ile ilgili bu yeni müjdemizi, inşallah kısa süre içerisinde sizlere duyurmuş olacağız. Tabi 2019'da Geleceğe Nefes ile somutlaşan bu büyük başarıyı, 2020'de de taçlandırmaya, ve orman ürünlerimizdeki 2023 hedeflerimize hızla ulaşmaya, sizlerin de gücüyle devam edeceğiz. Bu amaçla; Orman Genel Müdürlüğümüzce, ormanların üretim gücünü dikkate alarak, orman endüstrisinin ham madde ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanabilmesi amacıyla odun üretim miktarını, 2023 yılı için 37 milyon 840 bin metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilsek inşallah bu sayede ülkemiz, bu alanda kendi kendine yeten ülkeler arasına girmiş olacak. 2023 yılında, 23.4 milyon hektar orman alanı ile ülkemiz topraklarının yüzde 30'unun orman olması hedefini fazlasıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"150 MİLYON TON TOPRAK KAYBINI, 130 MİLYON TONUN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erozyonla Mücadelede 154 milyon ton seviyesine düşürülen toprak kaybını 2023 hedefleri kapsamında 130 milyon tonun altına düşürmeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarına müdahale hızında ve yangın başına düşen alan miktarında da lider bir ülkeyiz. OECD 10 Yıllık Değerlendirme Raporu'nda ülkemizin çevre duyarlılığından övgüyle bahsediliyor" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜ İÇİN ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALDIK, ALMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Dünyanın dört bir yanında korona virüs vakasının görüldüğü ve çok sayıda kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Pakdemirli, "Şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre 100'den fazla ülkede, 100 binden fazla insana tanı konuldu. ve ne yazık ki 4 bin civarı insan hayatını kaybetti. Avrupa'da da durum pek iç açıcı değil. Ölümler ve vakalar, Avrupa'da da hala devam ediyor. Özellikle İtalya'da, hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok önemli şehir karantina altında. Tabii Avrupa mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki; korona virüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke, virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız bu sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Rabbim vatanımızı ve milletimizi bu illetten, korusun, esirgesin inşallah" dedi.

(Hülya Keklik - Emre Yüzügüldü - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA