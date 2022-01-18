Avrupa Muaythai Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Muaythai Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 13 Şubat Pazar günü başlayacak organizasyon, 20 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenecek şampiyonada milli takım, Türkiye birincileri ile teknik kadro tarafından seçmelerde tespit edilen sporcularla mücadele edecek.