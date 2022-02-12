Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapılacak
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası, 17-19 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
ANKARA (AA) - 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası, 17-19 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyona 14 ülkeden toplamda 21 takım katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet ile Can Çapak-Turgay Orak ikilisinden oluşan 4 milli sporcu temsil edecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor