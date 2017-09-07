Avrupa Merkezci Tarih Tasavvurunu Aşamadık'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hala Avrupa merkezci tarih tasavvurunu kamil manada aşabildiğimizi söyleyemeyiz.

Avrupa Merkezci Tarih Tasavvurunu Aşamadık'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hala Avrupa merkezci tarih tasavvurunu kamil manada aşabildiğimizi söyleyemeyiz. En belirgin paradigma olmaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com