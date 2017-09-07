Avrupa Merkezci Tarih Tasavvurunu Aşamadık'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hala Avrupa merkezci tarih tasavvurunu kamil manada aşabildiğimizi söyleyemeyiz. En belirgin paradigma olmaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.
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