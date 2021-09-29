Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı - Haberler Ekonomi
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Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde "belirsizlik" uyarısı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik görünümünün arz tıkanıklıkları, artan enerji fiyatları ve yeni salgın dalgasından kaynaklanan belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik görünümünün arz tıkanıklıkları, artan enerji fiyatları ve yeni salgın dalgasından kaynaklanan belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

Lagarde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nda konuştu.

Avro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlanmakta olduğuna işaret eden Lagarde, yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelere ulaşacaklarını belirtti.

Lagarde, ekonomik toparlanmanın hızlı ve başarılı aşılama kampanyalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, Avrupa'da 12 yaş üstü nüfusta aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'nde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirten Lagarde, sadece sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı.

Lagarde, açılmayla birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin hız kazandığına işaret ederek ürün satışlarının da yükseldiğini söyledi.

Büyümeyi tehdit eden "belirsizliklerin" halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını anımsattı.

Lagarde, arz tıkanıklıklarının "radarlarında" olduğunu, söz konusu kesintilerin pek çok Avro Bölgesi üyesi ülkenin ihracatını yavaşlattığını ifade etti.

Avro Bölgesi'nin enerji ithal eden bir konumda olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın doğal gaz, elektrik ve petrolden kaynaklandığını anlattı.

Lagarde, geçen yıl enerji ürünlerinde fiyatların önemli miktarda düştüğünü anımsatarak, son dönem enerji fiyatlarındaki artışın "baz" etkisinden kaynaklandığını vurguladı.

Enerji fiyatlarının 2022 yılının ilk kısmında düşmesini beklediklerini ifade eden Lagarde, bir başka belirsizlik kaynağının da yeni salgın dalgası ile birlikte tedbirlerin ve kapanmaların tekrar etmesi olduğunu söyledi.

Lagarde, enflasyondaki artışın ekonomilerin yeniden açılmasından ve baz etkisinden kaynaklandığını ifade etti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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Haber: Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı - Haberler Ekonomi
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