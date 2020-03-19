Avrupa Merkez Bankası'ndan 750 milyar euroluk tahvil alım programı
Avrupa Merkez Bankası, piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar euro tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı.
19.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:02
Avrupa Merkez Bankası, piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar euro tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı.
Kaynak: Dunya.com