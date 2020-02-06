Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir
Haberler » Dünya » Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir - Haberler

Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir

Avrupa Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticileri, koronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.

06.02.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:09
Avrupa Merkez Bankası: Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi geçici olabilir

'nın (AMB) üst düzey yöneticileri, koronavirüs (2019-nCoV) salgınının küresel ekonomik belirsizliği arttırdığını ancak etkisinin kalıcı olmasının beklenmediğini açıkladı.


AMB Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de, koronavirüs küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler