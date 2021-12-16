Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti - Haberler Ekonomi
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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti

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LC Waikiki: Maliyet artışlarından önce üretilen ürünlere zam yok

LC Waikiki: Maliyet artışlarından önce üretilen ürünlere zam yok

AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri

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