Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? PPK toplantısı Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı'nın yanı sıra avrupa Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? PPK toplantısı Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi!

Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor.

PARA POLİTİKASI KURULU (PPK)TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK toplantısı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek.

TCMB MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.