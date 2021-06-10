Avrupa Merkez Bankası, enflasyonda artışın devam etmesini bekliyor
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Avrupa Merkez Bankası, enflasyonda artışın devam etmesini bekliyor

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonda artışın devam etmesini bekliyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon oranının son aylarda yükseldiğini, artışın yılın ikinci yarısında da devam edeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon oranının son aylarda yükseldiğini, artışın yılın ikinci yarısında da devam edeceğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızlanan aşılama süreçleri nedeniyle durumun iyileştiğini anlatan Lagarde, ekonomilerin kademeli biçimde geri açılmaya başladığını belirtti.

Lagarde, üretim sektöründe canlılığın devam ettiğini, hizmet sektöründe de toparlanma başladığını hatırlatarak, "Kısıtlayıcı önlemlerin kalkmaya devam etmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Tüketici harcamalarında ve küresel talepte artış ile destekleyici para politikalarının devamının ekonomik toparlanmaya destek sağlayacağına işaret eden Lagarde, "Enflasyon, son aylarda büyük ölçüde baz etkileri, geçici faktörler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseliş gösterdi. Enflasyonun yılın ikinci yarısında daha da artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Lagarde, salgın döneminde uygun finansman koşullarının korunmasının belirsizliği azaltacağı, güveni de artıracağını vurguladı.

ECB'nin döviz kurunun enflasyon görünümü üzerindeki etkisini takip edeceğine dikkati çeken Lagarde, gerektiğinde ellerindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

ECB'nin Avro Bölgesi büyüme beklentilerini yükselttiğini anlatan Lagarde, Avro Bölgesi'nde 2021'de yüzde 4,6, 2022'de yüzde 4,7, 2023'te yüzde 2,1 büyüme öngördüklerini ifade etti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun da 2021'de yüzde 1,9, 2022'de yüzde 1,5, 2023'te yüzde 1,4, olarak tahmin ettiklerini belirtti.

ECB'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişiklik yapılmadı.

Banka, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakırken, toplam 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP'te net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da Kovid-19 krizi bitene kadar devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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