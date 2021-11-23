Avrupa Merkez Bankası, Emlak ve Finans Piyasalarındaki Balon Fiyatlara Karşı Uyardı

Avrupa Merkez Bankası yılda iki kez yayınlanan Finansal İstikrarı Değerlendirme raporunda emlak ve finans piyasalarındaki kırılganlıklar konusunda uyarıda bulundu. .

Raporda, Konut fiyatlarındaki aşırı değerlemelere ilişkin, orta vadede fiyat düzeltmesi riskinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, oldukça düşük faiz oranları ve büyük teşvik önlemleriyle birlikte koronavirüs pandemisi ardından devam eden toparlanmayla birçok varlık piyasasındaki yüksek değerlemeler konusunda uyardı. Kaynak:

Kaynak: CNBC

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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