Avrupa Merkez Bankası, Avrupa bankalarının Evergrande'den ciddi etkilenmesini beklemiyor - Haberler Ekonomi
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Avrupa Merkez Bankası, Avrupa bankalarının Evergrande'den ciddi etkilenmesini beklemiyor

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa bankalarının Evergrande'den ciddi etkilenmesini beklemiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi, Avrupa bankalarının Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin yaşadığı finansal sıkıntıdan ciddi biçimde etkilenecek bir pozisyonları olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi, Avrupa bankalarının Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin yaşadığı finansal sıkıntıdan ciddi biçimde etkilenecek bir pozisyonları olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Edouard Fernandez-Bollo, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, Avrupa'nın en büyük bankalarının Çinli emlak devi ile olan bağlarını takip ettiklerini belirtti.

İncelemelerinde acil biçimde endişeye neden olacak bir durum belirlemediklerini ifade eden Fernandez-Bollo, Avrupa Birliği (AB) bankalarının Evergrande'den kaynaklı sınırlı bir riske maruz kalabileceğini, ciddi biçimde etkilenebilecek pozisyonları olmadığını anlattı.

Fernandez-Bollo, daha önce Lehman Brothers'ın çöküşünde olduğu gibi finansal krizlerde diğer aktörlerin de dahil olabileceği ikinci tur etkiler yaşanabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle doğrudan bağlantıya bakmak çok önemli olmakla birlikte özellikle sistemik bir kırılganlık bağlamında bu yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

Evergrande'nin sorunlarının bütün sistemi kapsayan bir kriz sırasında ortaya çıkmadığını dile getiren Fernandez-Bollo, farklı piyasaları doğrudan etkileyecek bir bağlantı görmediklerini belirtti.

Fernandez-Bollo, Çin piyasalarının kapalı doğasının olası yayılma risklerini sınırlandırdığına dikkati çekti.

Geçtiğimiz günlerde, Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin borçlarını ödeyememesi ve finansal açıdan zor durumda olduğu ortaya çıkmıştı.

Evergrande'nin batabileceğine ve küresel bir emlak krizi başlatabileceğine ilişkin endişeler piyasaları tedirgin etmişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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