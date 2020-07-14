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Avrupa masa tenisinde Türkiye'den bir proje daha uygulanacak

Avrupa Masa Tenisi Birliği, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Samet Polat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki ikinci interaktif çalışması "ETTU Coaching Webinar"ı organize etme kararı aldı.

Avrupa masa tenisinde Türkiye'den bir proje daha uygulanacak
14.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:57

Avrupa Masa Tenisi Birliği, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Samet Polat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki ikinci interaktif çalışması "ETTU Coaching Webinar"ı organize etme kararı aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Masa Tenisi Birliği, koronavirüs döneminde Samet Polat, bir Türk antrenör ve 5 Türk milli sporcunun da katılım gösterdiği "ETTU Web Kampı" projesinin ardından internetten video konferans ortamında 3 eğitmen tarafından verilecek eğitimleri kapsayan "ETTU Coaching Webinar" projesini de 22-23 Ağustos'ta uygulayacak.

Proje ekibinde eğitmen olarak, 6 kez İsveç şampiyonu olmuş olimpik sporcu Matilda Ekholm, efsane antrenör Eva Jeler, 4 kez Avrupa şampiyonu olmuş Krisztina Toth yer alıyor. Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gelişim Direktörü Prof. Dr. Neven Cegnar ve Samet Polat ise projenin yönetim ekibini oluşturuyor.

Toplam 40 kadın, 40 erkek antrenörün dahil edileceği programda ise Türkiye'nin 2 kadın ve 2 erkek antrenör kotası bulunacak. Proje kapsamında seçilen antrenörler on-line bir platformda eğitmenlerle bir araya gelerek, İngilizce eğitim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samet Polat, "Ülke sporumuza önemli bir eser daha sunmaktan çok memnunum. 'Web Kamp' çalışmamızda Avrupa'da harika bir iş çıkardık, aldığımız mesajlar o kadar mutlu ve gurur vericiydi ki her hatırladığımızda yüzümüzde bir tebessüm oluşuyor. Bu izlenim Avrupa Federasyonu tarafından da tescillendi diye düşünüyorum, daha planlı ve esnek çalışabildiğimiz bu 2. çalışmamızda ise sıra antrenör eğitimi kısmında olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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