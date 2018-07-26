Avrupa Liginde Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 2-0'la Geçti
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj elde etti.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk oldu. Gundadalur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.
GOLLER LENS VE GÖKHAN GÖNÜL'DEN GELDİ
Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta B36 Torshavn ile yapacağı rövanş mücadelesi 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
YORUMLAR (12)
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Lig basladimiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yinede trömpsö, sigma olomuc, östrsunds veya vardar kadar güçlüdür öznurcumCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırÇARŞI: şampiyonlar ligi değil avrupa ligiYayından KaldırRAMBO DORTMUND: aynen canım östersund dünya devi bir takım, dünya devine elendiniz1 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: o kadar acizler ki öztersundu övüyolar :DTüm 12 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır