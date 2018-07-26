Avrupa Liginde Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 2-0'la Geçti

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk oldu. Gundadalur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

GOLLER LENS VE GÖKHAN GÖNÜL'DEN GELDİ

Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta B36 Torshavn ile yapacağı rövanş mücadelesi 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak.