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Avrupa Ligi, Yeni Malatyaspor'a yaramadı! Büyük düşüş...

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya yenilerek küme düşen Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısı ve ikinci yarısındaki performansıyla da iki ayrı takım görüntüsü ortaya koydu.

Avrupa Ligi, Yeni Malatyaspor'a yaramadı! Büyük düşüş...
28.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:19

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya yenilerek küme düşen Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısı ve ikinci yarısındaki performansıyla da iki ayrı takım görüntüsü ortaya koydu.

Sergen Yalçın ile başladığı Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda ise oynadığı 17 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabildi.

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa sahnesinde temsil etmişti.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra dikiş tutturamazken, sonrasında göreve gelen Kemal Özdeş yönetiminde çıkılan 5 maçtan puan alınamadı.

Sarı kırmızılılar Özdeş'in ardından göreve gelen Hikmet Karaman ile de beklediğini bulamadı. Tecrübeli teknik adamla 11 maça çıkan Malatya temsilcisi, topladığı 8 puanla başarısız bir süreç yaşadı.

Kaynak: Hürriyet

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