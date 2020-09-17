Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
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Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
17.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:17

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.

Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK'yı saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecekken, Avrupa serüvenine 3'üncü ön eleme turundan başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.Maçların oynanacağı tarihler ve statlar şu şekilde: 24 Eylül PerşembeGalatasaray - Hajduk Split (Türk Telekom Stadyumu)Beşiktaş - Rio Ave (Vodafone Park)

Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihiyle ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.


Kaynak: DHA

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