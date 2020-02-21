Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.
Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU İLK MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1
Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1
Ludogorets: 0 - Inter: 2
Club Brugge: 1 - Manchester United: 1
Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1
Cluj: 1 - Sevilla: 1
Kopenhag: 1 - Celtic: 1
Getafe: 2 - Ajax: 0
Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2
Roma: 1 - Gent: 0
Wolfsburg: 2 - Malmö: 1
AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1
Olympiakos: 0 - Arsenal: 1
APOEL: 0 - Basel: 3
Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1
Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0
(İHA)