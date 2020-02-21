Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

21.02.2020 01:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:33

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.



Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1



Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1



Ludogorets: 0 - Inter: 2



Club Brugge: 1 - Manchester United: 1



Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1



Cluj: 1 - Sevilla: 1



Kopenhag: 1 - Celtic: 1



Getafe: 2 - Ajax: 0



Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2



Roma: 1 - Gent: 0



Wolfsburg: 2 - Malmö: 1



AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1



Olympiakos: 0 - Arsenal: 1



APOEL: 0 - Basel: 3



Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1



Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA