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Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı.

21.02.2020 01:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:33
Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol , Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.


Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:


Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1


Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1


Ludogorets: 0 - Inter: 2


Club Brugge: 1 - Manchester United: 1


Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1


Cluj: 1 - Sevilla: 1


Kopenhag: 1 - Celtic: 1


Getafe: 2 - Ajax: 0


Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2


Roma: 1 - Gent: 0


Wolfsburg: 2 - Malmö: 1


AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1


Olympiakos: 0 - Arsenal: 1


APOEL: 0 - Basel: 3


Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1


Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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