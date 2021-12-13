Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Uefa Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakiplerinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: Sevilla - Dinamo ZagrebAtalanta - OlympiakosLeipzig - Real SociedadBarcelona - NapoliZenit - Real BetisBorussia Dortmund - RangersSheriff - Braga
Porto - Lazio
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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