Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak final sonrası sahibini buluyor. Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak final sonrası sahibini buluyor.

Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22: 00'da başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et