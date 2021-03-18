Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak
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Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:04
Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılırsa yarı final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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