Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Villarreal
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Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Villarreal

Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Villarreal
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Manchester United ve Villarreal finale kaldı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Manchester United ve Villarreal finale kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu. İlk maçta Roma'yı 6-2 mağlup eden Manchester United, deplasmanda rakibine 3-2 yenilmesine rağmen final biletini aldı. İlk maçta Arsenal'i 2-1 yenen Villarreal ise İngiltere'de rakibiyle golsüz berabere kaldı ve finale yükselen bir başka ekip oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Karşılaşmaya 9 bin 500 seyirci alınacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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