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Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.

29.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:53
Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

UEFA Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden , Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.


UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.


Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Dudelange: 0 - APOEL: 2


Sevilla: 2 - Karabağ: 0


B Grubu


Lugano: 0 - Kopenhag: 1


Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3


C Grubu


Krasnodar: 1 - Basel: 0


Trabzonspor: 0 - Getafe: 1


D Grubu


Rosenborg: 1 - LASK: 2


Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0


E Grubu


Lazio: 1 - Cluj: 0


Celtic: 3 - Rennes: 1


F Grubu


Vitoria: 1 - Standard Liege: 1


Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2


G Grubu


Feyenoord: 2 - Rangers: 2


Young Boys: 1 - Porto: 2


H Grubu


Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2


CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1


I Grubu


Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1


Saint-Etienne: 0 - Gent: 0


J Grubu


Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1


Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3


K Grubu


Braga: 3 - Wolverhampton: 3


Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1


L Grubu


Astana: 2 - Manchester United: 1


AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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