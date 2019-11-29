Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

29.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:53

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.



UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.



Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Dudelange: 0 - APOEL: 2



Sevilla: 2 - Karabağ: 0



B Grubu



Lugano: 0 - Kopenhag: 1



Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3



C Grubu



Krasnodar: 1 - Basel: 0



Trabzonspor: 0 - Getafe: 1



D Grubu



Rosenborg: 1 - LASK: 2



Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0



E Grubu



Lazio: 1 - Cluj: 0



Celtic: 3 - Rennes: 1



F Grubu



Vitoria: 1 - Standard Liege: 1



Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2



G Grubu



Feyenoord: 2 - Rangers: 2



Young Boys: 1 - Porto: 2



H Grubu



Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2



CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1



I Grubu



Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1



Saint-Etienne: 0 - Gent: 0



J Grubu



Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1



Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3



K Grubu



Braga: 3 - Wolverhampton: 3



Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1



L Grubu



Astana: 2 - Manchester United: 1



AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA