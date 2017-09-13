Avrupa Liderlerinin İrma'ya Yanıtı

Irma kasırgasının şiddetine hazırlıksız yakalanan ve gereken önlemleri almamakla suçlanan Avrupa hükümetleri, deniz aşırı topraklarını ziyaret ederek yaraları sarmaya çalıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tam bir hafta sonra, kasırganın yerle bir ettiği Saint Martin adasına geldi. Macron, Guadeloupe ve Siant Barthelemy adalarını da ziyaret etti. Fransa cumhurbaşkanı Macron, artık küresel ısınma ile doğal felaketlerin etkilerinin daha da büyüdüğüne dikkat çekerek, yıkılan bölgelerin bu risk gözönünde bulundurularak yeniden ve farklı bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini söyledi:



"St. Martin adasını yeniden aynı biçimde inşa etmek istemiyoruz. Bu yıkım binaların ve elektrik hatlarının kötü durumda olmasından ve oturum planının doğal risklere karşı uygun olmayışından kaynaklanmaktadır. Başkan Daniel Gibbs ile birlikte adayı model olacak şekilde yeniden inşaa etmeyi arzu ediyoruz."



Lliderlerin ziyareti, son derece yetersiz olanaklara rağmen, yerel halkın, kasırganın yarattığı kaos ve yıkımın ortasında yaşamlarını yeniden normalleştirmeye çalıştıkları bir anda geldi.



Irma'nın yıktığı Karaip Adalarını ziyaret eden Hollanda Kralı William Alexandre Antiller'de incelemelerde bulundu, yardım malzemelerini ulaştırdı. Macron'dan bir kaç saat sonra Saint Martin adasına da gelen Kral Alexandre, kasırganın verdiği zararın büyüklüğü karşısında şok olduğunu dile getirdi.



Eleştirilerden nasibini alan İngiliz Hükümeti de kasırganın geleceğinin bilinmesine rağmen, öncesinde evlerin boşaltılmaması nedeniyle eleştiriliyor. İngiliz ordusundan bir grup asker ve yardım malzemeleriyle birlikte Virjin Adaları'na gelen Dışişleri Bakanı Boris Johnson kasırganın etkilerini yerinde inceledi.



Atlantik Okyanusunda, daha önce benzeri görülmeyen bir hızla önüne geçen herşeyi yerle bir eden İrma kasırgası, Karaipler ve Florida'da toplam 40 kişinin ölümüne yol açtı. Kızılhaç, halen yüzlerce kişinin kayıp olduğunu belirtiyor.



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Tags: Emmanuel Macron Irma Kasırgası Gepost: 13 september 2017