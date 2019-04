Avrupa Liderleri, Brexit İçin Toplandı

- Avrupa liderleri, Brexit için toplandı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği liderleri, İngiltere'nin Birlikten ayrılmasını görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May, "Liderlere Brexit'in kısa süre ertelenmesi talebimle geldim." dedi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise, "Brexit'in düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ve AB'nin 27 üyesinin birliğini korumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Brexit'in bizi engellemesini istemiyorum." dedi.

Avrupa Birliği liderleri İngiltere'nin AB'den ayrılması olarak bilinen Brexit gündemiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Zirveden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Liderlere Brexit'in kısa süre ertelenmesi talebimle geldim. Parlamentonun ayrılık anlaşmasını onaylamamış olmasından üzüntü duyuyorum. Bu anlaşma, bizim AB'den yumuşak ve düzenli ayrılmamamızı sağlayabilirdi." dedi.

Merkel: "Daha ileri bir tarihe ertelenebilir"

Zirveden önce mikrofonlara konuşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise ertelemenin İngiltere Başbakanı Theresa May'in istediği erteleme tarihinden daha ileri ki bir tarih olabileceğini söyleyerek, "Tam olarak neyin faydamıza ve işbirliğimiz için yararlı olduğunu irdelemeliyiz. Çıkarımıza olan, Brexit'in düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ve AB'nin 27 üyesinin birliğini korumasıdır." ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı May, 12 Nisan'da olacak olan ayrılık tarihinin Haziran sonuna ertelenmesini istiyor.

Macron: "Artık karara varmalıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Brexit hakkında yaptığı açıklamasında, "Önemli olan hiçbir şeyin Avrupa projesini tehlikeye atmaması. Derinden inandığım Avrupa projesinin yeniden doğması için çalışıyoruz ve Brexit'in bizi bu noktada engellemesini istemiyorum." dedi. Macron birlik çağrısı yaptıktan sonra, "İki yıl boyunca Brexit için müzakereler gerçekleştiriyoruz, şimdi karara varmalıyız. İngiliz halkı Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi. Bu kararı savunmuyorum ama bu karara itiraz etmemiz, geri dönmemiz veya kararın uygulanmaması bize bağlı değil. Bu 34 ay boyunca birlikte kalmayı başardık. Bu birlik çok önemli." diye konuştu.

