Avrupa liderleri arasında en az gol atan ve en çok gol yiyen Sivasspor

06.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:15

Avrupa'nın 9 liginde en az gol atan, en çok gol yiyen, en düşük averaja sahip ve en az puanlı lider takım Sivasspor

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Kaynak: DHA