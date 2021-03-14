Avrupa Leylek Köyü'nde Yaren Leylek bereketi

Avrupa Leylek Köyü'nde Yaren Leylek bereketi Bursa'da belgesellere konu olan Adem Amca ile Yaren leyleğin meşhur ettiği Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'a vatandaşlar akın etti.

Avrupa Leylek Köyü'nde Yaren Leylek bereketi

BURSA - Bursa'da belgesellere konu olan Adem Amca ile Yaren leyleğin meşhur ettiği Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'a vatandaşlar akın etti. Kısıtlamanın kalkması havanında güzel olmasını fırsat bilen turistler Eskikarağaç'a leylek görmeye geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına her yıl konuk olan Yaren ismini verdiği leylek bu yıl da 10'uncu kez yuvasına geldi. Avrupa Leylek Köyü unvanını taşıyan Eskikaraağaç'ı ünlendiren Adem Amca ve Yaren leyleğin dostlukları Türkiye gündemine oturmuş, belgesellere konu olmuştu. Hafta sonu kısıtlamalarının kalktığı Bursa'da kamp sandalyelerini alan yerli, yabancı turistler Eskikaraağaç'a akın etti. Göl kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar kuş gözlem kulesinden de Yaren leyleği görmeye çalıştı.

Yaren leylek ile kurduğu dostlukla tanınan Adem Yılmaz, "Yaren leylek geleli, bir hafta oldu. Arkasından eşi geldi. Sabah buluştuk, yemledim. Yaren leyleği duyan vatandaşlar köye akın akın geliyor. Bende bu durumdan çok mutluyum. Yaren leylek sayesinde köyümüz tanınmış oldu. Zaten köyümüz şirin bir yerdi. Burayı herkese tavsiye ederim. Yaren'den önce böyle kalabalık olmuyordu. Umarım böyle devam eder" dedi.

Köyde 25 senedir balıkçılık yapan İrfan Şen, Yaren leyleği geçen senelere göre birkaç gün geç geldiğini ifade ederek, "Çok şükür leyleğimiz geldi. Onun sayesinde bizim köyümüz tanındı. Böyle cennet bir köşe tanındı. Çok yakın yerleşim yerleri bile bilmiyordu. Fazlada bilinmesini istemiyoruz, doğanın bozulmasından endişe ediyoruz. İnsanlar ne kadar çok yoğun olursa o kadar kirlenir. Ben balıkçılık yapıyorum. Hafta sonları gelenleri gezdiriyoruz. Yaren'den önce bu kadar kalabalık olmuyordu. İnsanlar geliyordu ama Yaren leylek bereketi ile geldi. Pandemi dolayısıyla şehirde yaşayan insanlar için de burası iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Eskikaraağaç Muhtarı Rıdvan Çetin, Yaren leyleğin reklamının güzel yapıldığına işaret ederek, "Karacabey Belediyesi başta olmak üzere çok güzel reklamı yapıldı. Bizde leyleği bekledik. Yaren leylek bereketi ile geldi. Vatandaşların ilgi alakası çok güzel. Tanıtım ve turizm açısından bize değer kattı. Pandemi kuralları çerçevesinde misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Güzel şeyler önümüzdeki günlerde olacak" şeklide konuştu.

Vatandaşlar da Yaren leylek sayesinde köyü duydukları güzel bir hafta sonu geçirmek için buraya geldiklerini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU