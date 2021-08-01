Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek
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Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek

Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yarın yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlenecek.

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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