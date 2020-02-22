Avrupa Kupalarında gençler rekor kırdı

22.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:14

Futbolda Avrupa kupalarına uzun bir ara vermiştik. Bu ara, salı ve çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi ile perşembe günü oynanan Avrupa Ligi ikinci tur maçlarıyla son buldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, Paris Saint Germain’i ağırladı. Almanya ekibi, Neymar’ın 75. dakikadaki golünü engelleyemese de rakibini Erling Haaland’ın 69. ve 77. dakikalarda attığı iki golle mağlup etmeyi başardı.

19 yaşındaki Haaland, attığı iki golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 gole en genç yaşta ulaşan oyuncular arasına girdi. Bu alanda liderlik, 18 yıl 11 aylıkken 10 gole ulaşan Kylian Mbappe’ye ait. 19 yıl ve altı aylıkken 10 gol atan Haaland, ikinci sırayı alırken Karim Benzema, 20 yıl ve 10 aylıkken bu unvana ulaşmayı başarmıştı.

Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos deplasmanına konuk olan Arsenal, Alexandre Lacazette’nin 81. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek turda avantajı aldı. Atılan golün asisti ise takımın 2001 doğumlu genç sol beki Bukayo Saka’dan geldi. Saka bu asistle birlikte sezondaki beşinci asistini yaparken iki rekora imza attı.

Tarihte ilk kez bir İngiliz oyuncu, tek sezonda beş asist yapan ilk oyuncu oldu. Saka ayrıca UEFA Avrupa Ligi tarihinde beş asiste ulaşan en genç oyunculardan biri olmayı başardı. 2018’den beri Arsenal’de forma giyen Saka, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına 29 Kasım 2018’de çıkmıştı.