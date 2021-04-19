Avrupa Kulüpler Birliğinden "Avrupa Süper Ligi" değerlendirmesi Açıklaması
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Avrupa Kulüpler Birliğinden "Avrupa Süper Ligi" değerlendirmesi Açıklaması

Avrupa Kulüpler Birliğinden 'Avrupa Süper Ligi' değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim yerine UEFA'nın 2024'te başlatmayı planladığı yeni Şampiyonlar Ligi modeline destek vereceğini açıkladı.

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Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim yerine UEFA'nın 2024'te başlatmayı planladığı yeni Şampiyonlar Ligi modeline destek vereceğini açıkladı.

ECA'dan yapılan açıklamada, futbolda yaşanan son gelişmelerin ardından organizasyonun 246 uluslararası futbol temsilcisiyle acil olarak bir araya gelerek toplantı yaptığı ve yeni kararlar aldığı belirtildi.

ECA, UEFA organizasyonları içinde yer almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Avrupa Süper Ligi'ne yakın bir model olarak 2024'te başlatılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün yapılacak UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında planlanan yeni formatın ayrıntılarının görüşüleceği ve ECA'nın, yapılacak yenilikler konusunda UEFA'yı destekleyeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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