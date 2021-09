Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den "Avrupa Süper Ligi" değerlendirmesi Açıklaması

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime destek verenleri "yalancı ve başarısız" olarak niteledi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Al-Khelaifi, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından nisan ayından başlatılmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine askıya alınan "Avrupa Süper Ligi" üzerine görüşlerini belirtti.

Bu oluşuma destek verenleri eleştiren ve toplantıya katılan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e güvendiklerini vurgulayan Al-Khelaifi, "18 Nisan'da başlatılan 'Süper Olmayan Lig' üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu girişime odaklananlar, yalancı ve başarısız olanlardır. Oyuncular, kulüpler, ligler, federasyonlar ve en önemlisi taraftarlar olmak üzere birleşerek Avrupa futbolunun çıkarlarını koruyacağız. Bu girişime karşı duran Başkan Ceferin'in çözüm yeteneğine ve gücüne güveniyoruz. Kısa süre önce yaşananları hatırladığımızda, bu güvenin boşuna olmadığını hatırlamamız gerekli. Başkan Ceferin, bu olay başlar başlamaz duruşuyla bize güven verdi. 18 Nisan sabahı onunla konuştuğumuzda, 'Kazanacağız.' dedi ve kazandık. Teşekkürler Başkan Ceferin." diye konuştu.

Girişime desteğini sürdüren Real Madrid, Barcelona ve Juventus yetkililerine seslenen Al-Khelaifi, "Bu üç kulüp, olmayan bir öyküye sığınarak, gökyüzüne ateş ederek, enerjilerini boşa harcıyor. Kalan taraflar ise önüne bakıyor ve Avrupa futbolunu daha iyi hale getirmek için güçlerini birleştiriyor. Söz konusu girişimden çıkarak yeniden ailemize ve ECA yönetim kurulu yapısına katılan 9 kulüp, birliğimizin gücünü yeniledi." ifadelerini kullandı.

Devam eden pandemi döneminde kulüplerin maddi açıdan çok zorlu bir sürece girdiğini hatırlatan Başkan Al-Khelaifi, "Önceliğimiz, Avrupa futboluna finansal istikrarı yeniden getirmek olacak. Kovid öncesindeki dönemde bile birçok finansal zorlukla karşılaşan kulüpler, pandemide çok daha zorlanıyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir koronavirüs gerçeği var. Küçük-büyük ölçekli Avrupa'daki her kulüp, bu durumdan acı çekiyor. Pandemi süresince Avrupa futbolunun gelirinde milyarlarca avro zarar oluştu. Bu durumu tersine çevirecek hamleleri bir an önce gerçekleştirmezsek bu zararın geri dönüşü imkansız hale gelecek. Bu durumu durdurmak adına ECA, UEFA ile el ele vererek bu milyar dolarlık borçları bir an önce yapılandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, nisan ayında ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı. Girişime destek veren kulüpler, konuyu yargıya taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu