Avrupa, Kovid-19'un merkez üssü haline geldi

Avrupa'da yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle bölge, Orta Asya ile birlikte salgının merkez üssü haline geldi. Kış soğuklarının başlamasıyla dördüncü dalga endişesi taşıyan ülkelerden Almanya, Avusturya ve Hollanda, salgın kısıtlamalarından bazılarını tekrar yürürlüğe koydu. Fransa ise üçüncü aşıyı, 65 yaş ve üstünde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu tutacak. DSÖ Avrupa Bölgesi yetkilileri ise vaka sayılarının yükselmesinde iki neden öne sürüyor: Yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi yaptığı uyarıda, virüsün, Avrupa ve Orta Asya'da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirterek Ekim ayı içinde Avrupa'da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. DSÖ Avrupa Bölgesi 4 Kasım tarihli açıklamasında "Geçen hafta (Ekim'in son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59'unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48'ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa Bölgesinde Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika'nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Almanya'da son üç günde 50 bin 377, 48 bin 184 ve 35 bin 276 yeni vaka raporlandı. İngiltere'de ise son üç gün boyunca yaklaşık 41 bin ile 38 bin arası yeni vaka açıklandı. Rusya son üç günlük dönemde günde yaklaşık 40 bin yeni vaka açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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