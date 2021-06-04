Avrupa Kota Müsabakaları yarın başlıyor
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Avrupa Kota Müsabakaları yarın başlıyor

Avrupa Kota Müsabakaları yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları 04-08 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları 04-08 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Londra'da gerçekleşen ve korona virüs nedeniyle yarıda kalan Avrupa Kota Müsabakaları kaldığı yerden devam edecek. Olimpik Boks Milli Takımı, 04-08 Haziran tarihleri arasında Paris'te yapılacak Avrupa Kota Müsabakaları'nda erkeklerde 7, kadınlarda 5 sporcu ile mücadele edecek. 2020 yılı mart ayında Londra'da düzenlenen ve yarıda kalan kota müsabakalarında 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakalarına yurt içi ve yurt dışı kamplarıyla iyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Aylardır süren çalışmalarımızın karşılığını Paris'te almak istiyoruz. İlk hedefimiz alabileceğimiz kadar Olimpiyat kotası almak. Daha sonra Tokyo'da ülkemize Olimpiyat madalyaları kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kafile listesi şöyle:

Erkekler

Batuhan Çiftçi (52 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Berat Acar (+91 kg)

Kadınlar

Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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