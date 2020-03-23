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Avrupa koronavirüse ilaç arıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan yeni tür akciğer hastalığına yönelik tam bir tedavi henüz mümkün değil. Avrupa ülkelerinde çok sayıda ilaç test ediliyor.

23.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:01
Avrupa koronavirüse ilaç arıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan yeni tür akciğer hastalığına yönelik tam bir tedavi henüz mümkün değil. Avrupa ülkelerinde çok sayıda ilaç test ediliyor.Koronavirüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için Avrupa'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı.

Fransız devlet araştırma kuruluşu Inserm'den yapılan açıklamada deneylerin 3 bin 200 kişiyi kapsadığı ve COVID-19'un doğrudan tedavisine yönelik 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'daki Ebola salgını tedavisinde kullanılan Remdesivirin ile HIV enfeksiyonlarına karşı kullanılan Lopinavirin ilaçlarının denendiği belirtildi.

Fransız bilim insanları araştırmalarında insan hücrelerinden elde edilen ve Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan Interferon Beta ve sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinleri de denekleri üzerinde inceliyorlar.

Deneyler koronavirüs ile enfekte olan ve bu nedenle bir hastanede tedavi gören Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Büyük Britanya'dan hastalar üzerinde uygulanıyor.

Fransız Sağlık Bakanlığı'ndan Jéröme Salomon, koronavirüs pandemisinin büyük küresel sonuçlarını göz önüne alarak hızlı bir çalışma temposuna girdiklerini belirtti. Testlerin mecvut ağır koşullar altında yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Salomon, deneylerin "sıkı denetim altında" sürdürüldüğünü kaydetti.

Salomon, sürdürülen çalışmalara "Keşif" adını verdiklerini belirtirken Inserm'den yapılan açıklamada da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şemsiyesi altında "Dayanışma" adı verilen bilimsel çalışmalarda klinik araştırmaların yapıldığı açıklandı.

ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre bugüne dek dünya genelinde 324 binden fazla kişiye koronavirüsü bulaştı, enfekte olan 14 bin 400 kadar insan öldü.

AFP,AP,DW/TY,HS

(c)


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